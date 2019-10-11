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'nün "mahrem" astsubaylarına operasyon

merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf astsubayların da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 10:48

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün "TSK mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve 2013-2016 döneminde Malatya'da görev yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik, Malatya, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Isparta, Kayseri, Tokat, Batman ve Sivas'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9'u muvazzaf, 4'ü emekli astsubay olmak üzere 13 şüpheli yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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FETÖ'nün "mahrem" astsubaylarına operasyon
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