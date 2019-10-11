İçişleri Bakanı Soylu'dan Barış Pınarı Harekatına ilişkin flaş açıklamalar

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Dün YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıyı hatırlatan Soylu, "Dünya kamuoyuna sesleniyorum. Herkes sivilleri kimin vurduğunu dün gördü" dedi.

-Biz görevlendirme yaptığımız belediyelerde roketatarlar bulduk.

-Kendi göbeğimiz kendimiz keseriz, kesmeye devam ederiz. DEAŞ'la mücadele eden bizim kahraman ordumuzdur.

-Kahramanlarımıza işgalci nitelemesi yapanlara tahammülümüz yok. Kara propaganda yapanlardan 121 kişi gözaltına alındı.

-PKK/YPG ve DEAŞ talimatları aynı yerden alıyor.

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