Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > İçişleri Bakanı Soylu'dan Barış Pınarı Harekatına ilişkin flaş açıklamalar

Soylu'dan Barış Pınarı Harekatına ilişkin flaş açıklamalar

, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Dünya kamuoyuna sesleniyorum diyen Soylu, "Herkes sivilleri kimin vurduğunu dün gördü" dedi.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 15:44
İçişleri Bakanı Soylu'dan Barış Pınarı Harekatına ilişkin flaş açıklamalar

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Dün YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıyı hatırlatan Soylu, "Dünya kamuoyuna sesleniyorum. Herkes sivilleri kimin vurduğunu dün gördü" dedi.

-Biz görevlendirme yaptığımız belediyelerde roketatarlar bulduk.

-Kendi göbeğimiz kendimiz keseriz, kesmeye devam ederiz. DEAŞ'la mücadele eden bizim kahraman ordumuzdur.

-Kahramanlarımıza işgalci nitelemesi yapanlara tahammülümüz yok. Kara propaganda yapanlardan 121 kişi gözaltına alındı.

-PKK/YPG ve DEAŞ talimatları aynı yerden alıyor.

Ayrıntılar geliyor...

AHaber CANLI YAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakanı Soylu'dan Barış Pınarı Harekatına ilişkin flaş açıklamalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN