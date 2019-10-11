‘Kaçıp kurtul kızım’

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Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı kızı Hayal'e kavuşmak için HDP Diyarbakır il binasındaki eyleme 1.5 yaşındaki kızıyla katılan anne Süheyla Demir, kızına seslendi. TSK'nın başlattığı Barış Pınarı harekâtına tam destek veren ve eylem için Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelen anne kızına seslendi. Harekâtı'nın kızı Hayal'in dağdan kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olması için bir fırsat olarak gördüğünü söyleyen Demir, "Elinize fırsat geçmişken Türk askerlerine teslim olun. Hiç direnmeye gerek yok. Bak biz sizi burada bekliyoruz" dedi.