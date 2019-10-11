Özel birlikler Cilo ile Sofi’nin peşinde

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekâtı'nda Özel Kuvvetler Komutanlığı da PKK/ YPG'nin başındaki isimleri hedef aldı. 'Bahoz Erdal' kod adlı Suriyeli Fehman Hüseyin'in 2016'da MİT operasyonda yaralanarak Kandil'e çekilmesinin ardından yine Suriye uyruklu 'Şahin Cilo' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, PKK/YPG'nin başına getirildi. Cilo'nun Tel Abyad ve Menbiç arasında yer değiştirdiği belirlendi. Hedefteki isimlerden 'Nureddin Sofi' kod adlı Nureddin Halef el- Muhammed'in Resulayn yakınlarındaki El Malikiyah kampında kaldığı belirtildi. Bu arada bölücü örgütün sözde komutanı Seyfeddin Barazi ise etkisiz hale getirildi.