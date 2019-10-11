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nerede? Rasulayn haritada nerede yer alıyor? İşte Suriye haritası...

Türkiye Cumhuriyeti'nin Fırat'ın doğusunda bulunan terör örgütleri PKK, YPG ve DAEŞ hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, ilk olarak 'de tespit edilen bölgelerin obüslerle bombalanmasıyla başladı. Bununla birlikte vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak nerede ve haritada nerede yer alıyor? şeklinde araştırmalarını sürüdürüyor. Öte yandan Rasulayn'ın ne demek oolduğu da merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Rasulayn nerede ve haritada nerede yer alıyor? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 18:52 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 18:52
Rasulayn nerede? Suriye Rasulayn haritada nerede yer alıyor? İşte Suriye haritası...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat doğusunda terör örgütleri PKK, YPG ve DAEŞ'in Rasulayn'daki hedeflerine yönelik "Barış Pınarı Harekatı" adı verilen harekatın başlamasıyla birlikte vatandaşlar arama motorunda Rasulayn nerede, haritada nerede yer alıyor? sorularıyla yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor. TSK'nın Suriye'deki bu bölgede bulunan YPG hedeflerini obüslerle vurmasıyla başlayan harekata ilişkin detaylar da zamanla netlik kazanmaya devam ediyor. Peki, Rasulayn nerede, haritada nerede yer alıyor? İşte detaylar…

RASULAYN NEREDE? RASULAYN NE DEMEKTİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin "Barış Pınarı Harekatı" yürüttüğü bölge olan Suriye Rasulayn nerede ve ne anlama gelmektedir? sorularının tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar;

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Rasulayn nerede? Suriye Rasulayn haritada nerede yer alıyor? İşte Suriye haritası...
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