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Seferihisar açıklarında 51 yakalandı

'in Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan , aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 10:39
Seferihisar açıklarında 51 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen çarşamba günü saat 03.34'te gelen ihbarla, Seferihisar ilçesi Sığacık açıklarında lastik botta bir grup göçmenin bulunduğunu öğrendi.

Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta 30'u Kongo, 7'si Togo, 6'si Suriye, 5'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Etiyopya, 1'i Nijerya ve 1'i Angola uyruklu olmak üzere toplam 51 göçmen yakalandı. 30'u erkek, 15'i kadın ve 6'sı çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdare Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Seferihisar açıklarında 51 kaçak göçmen yakalandı
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