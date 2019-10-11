Suriye’de çatışma bölgelerine gideceklerdi! İstanbul’da DEAŞ’a operasyon

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri'nce çatışma bölgeleriyle iltisaklı olarak İstanbul'da DEAŞ yanlısı faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde DEAŞ saflarında bulunan ve tarih itibariyle ilimizde faaliyetlerine devam eden ilerleyen günlerde Suriye çatışma bölgelerine gitmek isteyen YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğunu değerlendirilen yabancı uyruklu şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Bugün gece saatlerinde Bahçelievler, Başakşehir, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece olmak üzere 5 ilçede 9 adrese yönelik yapılan eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda yabancı uyruklu 6 erkek şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.