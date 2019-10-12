Biz büyük devletiz ana Bu katillerin köklerini kazıyacağız

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lılarla çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Ahmet Topçu'nun Ankara Mamak Küçük Kayaş Mahalesi'ndeki evinde acı ve gözyaşı var. Şehit annesi Müslime Topçu "Yavrumun şehit olacağı gün akşama doğru internette gördüm oğlumun resmini, üzerinde 'şehit' yazıyor. Dünyam başıma yıkıldı. Sonra evime komutanlar geldi, Ahmet'im şehit olmuş..." dedi. İşte annenin diğer anlattıkları;İki evladımı dişimle tırnağımla çalışarak, aşçılık yaparak büyüttüm. Bir gün izine gelmişti, sofrada yemek yerken Bedirhan bebek ve annesinin şahadetini izledik televizyonda. Lokma boğazımda kaldı, Ahmet'im hemen su verdi ve 'Ana biz büyük devletiz. Bu katillerin, hainlerin kökünü kazıyacağız. Suriye'de inlerine kadar girdik. Öyle bir zaman gelecek ki terörün, PKK'nın adını duymayacaksınız, öyle sileceğiz' dedi. Teröristlerin kökleri kazınsın, oğlumun intikamı alınsın.Şırnak'a gitti sonra oradan Mardin'e. 4 yıldır asker. Suriye'deki operasyonlar başladığından bu yana görev aldı, kahramanca hainlere karşı mücadele verdi, 3 yıl orada destan yazdı. Yanında yakın arkadaşı şehit olmuştu Oğlum dikkat et, korkuyoruz dedim. 'Ana bitecek, merak etme. Bu terör bitmeden gelmem, bekleme' dedi. Öyle sevgi doluydu ki. Onu hep gıdısından öperdim.Şehit olacağını hiç düşünmedim. Bu kalabalık düğün kalabalığı olacaktı, bu Türk bayrakları düğünün için asılacak, gelinini almaya giderken dalgalandıracaktık. Okul arkadaşları bile burada. Benim seninle ilgili daha çok hevesim, umudum vardı yavrum.Acılıanne Müslime Topçu, eşi ve yakınlarından oluşan bir grup ile Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Mardin'e şehidin cenazesini almaya gitti. Askeri uçağa binen annenin "Ahmet beni bekler, bir an alalım, orada yalnız kalmasın" sözleri yürekleri dağladı. Şehidin cenazesi bugün Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verilecek.