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İskenderun'da Eş başkanı terör örgütü propagandası suçlaması ile tutuklandı

İskenderun ilçe örgütü Eş başkanı Hülya Ateş, sosyal medyadan yaptığı terör örgütü propagandası içeren paylaşımlar sebebiyle gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklananlarda cezaevine gönderildi. Bu arada, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Dilovası Belediyesinin ekim ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumunda yaptığı konuşmayla, terör örgütü propagandası yaparak kitleleri sokağa çekmeye çalıştığı iddiasıyla Saadet Partisi Dilovası Belediye Meclis Üyesi M.D. de gözaltına alındı, çıkarıldığı Nöbetçi mahkemede tutuklandı. M.D.'nin daha önce HDP Dilovası kurucu ilçe başkanlığı görevinde bulunduğu öğrenildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 17:34
Hatay İskenderun'da HDP Eş başkanı terör örgütü propagandası suçlaması ile tutuklandı

HDP İskenderun ilçe örgütü Eş başkanı Hülya Ateş, Suriye'de gerçekleştirilen barış pınarı operasyona sonrası sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve terör örgütü propagandası yapma suçlaması ile İskenderun kurtuluş mahallesindeki ikametinde göz altına alındı.

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İskenderun ilçe emniyet müdürlüğü terörle mücadele gurup amirliği tarafından nöbetçi savcılığa sevk edilen Hülya Ateş, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

TERÖR PROPAGANDASINA BİR TUTUKLAMA DA KOCAELİ'NDEN

Öteyandan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, konuşmasında "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle gözaltına alınan Saadet Partisi Belediye Meclis üyesi de tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Dilovası Belediyesinin ekim ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumunda yaptığı konuşmayla, terör örgütü propagandası yaparak kitleleri sokağa çekmeye çalıştığı iddiasıyla Saadet Partisi Dilovası Belediye Meclis Üyesi M.D. hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda M.D, Dilovası'ndaki evinde gözaltına alındı.

Daha önce HDP Dilovası kurucu ilçe başkanlığı görevinde bulunduğu ve yerel seçimlerde HDP'den Dilovası belediye başkan aday adayı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen M.D, tutuklandı.

Bu arada adliye önünde HDP Kocaeli İl Başkanlığından partililerin beklediği görüldü.

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Hatay İskenderun'da HDP Eş başkanı terör örgütü propagandası suçlaması ile tutuklandı
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