‘Kadına şiddet bir insanlık suçudur’

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Adana'da Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) temsilciliği açıldı. Açılışa KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'da katıldı. Bayraktar, kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu ve bunun hiçbir hafifletici sebebi de olamayacağını söyledi. Bayraktar, "Adeta bir dinmişçesine tapılan törelerin ve inanışların, İslam'mış gibi lanse edilmesi en başta dinimize karşı haddi aşmaktır. Tüm bunların yanında kadın tasavvurunun çağdan çağa ışık hızıyla değişmesinin, kadın kimliğinin başkalarınca şekillendirilmesinin de karşısındayız" dedi.