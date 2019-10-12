Operasyon turisti durdurmadı

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BUGÜN NELER OLDU

sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı turizmi etkilemedi. İstanbul Turizm Derneği Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, Türkiye'nin operasyonu sadece kendi sınır güvenliği için değil dünya güvenliğini sağlamak amacıyla başlattığını belirterek, "Operasyon tamamlandığında hem güvenlik hem de mülteci sorunu çözülecek. Siyasi söylemler farklı olsa da dünya kamuoyu bunun farkında" dedi. Korkmaz, operasyon nedeniyle iptal almadıklarını, turist akışının ise sürdüğünü kaydetti. İstanbul'da iki oteliyle hizmet veren Four Seasons Hotels'in Genel Müdürü Nihat Yücel, operasyonun sektöre herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını belirterek, "Yurtdışında operasyonun haklı gerekçeleri uzun yıllar anlatıldı. Rezervasyon akışının etkilenmemesinde bu çalışmaların etkisi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kaşif Kavaloğlu, operasyonun başlamasının ardından rezervasyon akışında bir miktar durgunluk yaşandığını ancak sorun teşkil etmeyeceğini söyledi. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör ise bölgede otellerin yüzde 100 dolu olduğunu ve hiç iptal almadıklarını belirtti.