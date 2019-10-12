Terörist annesinin ağlatan feryadı: Kızım kurtuldu

BUGÜN NELER OLDU

Hatice ve Sabahattin Aydemir çifti, "Daha iyi bir yaşama kavuşsun" umuduyla büyükşehre göç etti. Güç şartlarda okuttuğu ilk göz ağrıları olan Filiz Aydemir, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tarih bölümü 3. sınıfında okurken, 2013'te, HDP teşkilatındaki PKK sempatizanları tarafından, Nevruz kutlaması yapacağız diyerek kandırılıp götürüldüğü Diyarbakır'da, örgüte teslim edildi.Kızını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için 2014'te Mahmur Kampı'na ve Kandil Dağı'na kadar giden Hatice Aydemir, Meclis'te kapısını çalıp yardım istediği, o dönem HDP Muş milletvekili olan Sırrı Sakık'tan ise "Kızınla gurur duyman lâzım" yanıtını aldı. Ardından, 2014'te yine Diyarbakır'da çocukları için eylem yapan annelere katıldı. Ancak bir sonuç alamadı. Örgütün "Raperin Serhat Arjin" kod adını verdiği Filiz Aydemir (31), 25 Eylül'de Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirildi.İlk kez bir terörist annesi, devlete ve askere minnettar olduğunu söyledi. SABAH'a konuşan Hatice Aydemir, terörist olduğu halde, devletin kızının cenazesini kendilerine teslim ettiğini ve kefenine kadar yardımcı olunduğunu belirtti. Aydemir duygularını şöyle paylaştı: "Kızım öğretmen olmak istiyordu. Kürtçe bile bilmezdi. Çok zor şartlarda büyüttüm. Cebinde 1 simit parası dahi olmadığı için yürüyerek eve gelip yemek yer dönerdi. Çok başarılı bir öğrenciydi. Devletine karşı gelecek biri değildi. HDP'liler kandırıp, devlete karşı terörist yaptılar. Mahmur kampına gittim. Ağlayarak ayaklarına kapandım ama Filiz'imi göstermediler. Yıllarca, 'kızım sağ yakalansın, cezaevinde yatsın. Ölürse bile askere zarar vermeden ölsün. Ölüsü de olsa o hainlerin elinde kalmasın' diye dua ettim. Sonunda dualarım kabul oldu. Askerimiz, devletimiz sayesinde cenazesi de olsa kızıma kavuştum. HDP Kaçırdı, PKK kullandı, devletimiz cenazesi de olsa bulup bana teslim etti. Kızım öldü ama o hainlerin elinden de kurtuldu. Allahıma şükürler olsun. Devletime, askerine çok minnettarım. Bugüne kadar hem yanımda oldular. Yoksa yaşayamazdım. Cenazeyi almaya gittiğimde de kefenine kadar her türlü yardımı yaptılar. Dağdaki kandırılmış gençler de korkmasın. Gelip askere teslim olsun. Devlet, onları da şefkatle kucaklar."