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’den ’ye misliyle karşılık uyarısı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2019
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekâtı ile bağlantılı olarak ABD'nin Türkiye'ye yönelik olası bir yaptırımına misliyle karşılık verileceğini bildirdi. Aksoy, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanabileceğine dair açıklaması hakkındaki soruya verdiği yazılı yanıtta, Barış Pınarı Harekâtı başladığında Washington yönetimine her seviyede bilgi aktarıldığını vurguladı. Aksoy, şunları kaydetti: "Türkiye milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele etmektedir ve bu mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Buna karşı atılacak her adıma karşı, tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır."
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Türkiye’den ABD’ye misliyle karşılık uyarısı
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