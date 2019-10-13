20. yaşını Fazıl Say ile kutluyor

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Okan Üniversitesi bu yıl 20 yaşında. Girişimcilik Dersi, Happy Life Programı, Kariyer ve Yaşam Dersleri gibi pek çok ilki başlatan Üniversite ana kampüsü Tuzla'nın yanı sıra, Kadıköy ve Mecidiyeköy'de 26 bin öğrenciye eğitim veriyor. İş yaşamına en yakın üniversite olma vizyonu doğrultusunda 20 yılda 30 bine yakın mezununu iş dünyasına uğurlamanın gururunu yaşıyor. Okan Üniversitesi 20'nci yılında dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ı kampüsünde ağırlayacak. 17 Ekim'de Tuzla Kampüsü'ndeki Bekir Okan Kültür ve Sanat Merkezi'nde Say'ın gerçekleştireceği piyano resitaline üniversitenin öğrencileri ve çalışanları katılacak. SABAH