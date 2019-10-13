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'da bin polisle şafak operasyonu! Gitar içinde çıktı

narkotik polisi, çok sayıda adrese bin polisle şafak operasyonu düzenledi. Gemlik ilçesinde yapılan operasyonda özel harekat kapıları kırarken narkotik polisi evleri didik didik aradı. Operasyonda gitar içine saklanan bulundu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2019 07:11 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 07:23
Bursa'da bin polisle şafak operasyonu! Gitar içinde uyuşturucu çıktı
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Gemlik ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Bin polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda özel harekat polisleri şüpheli evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Evlerde güvenlik önlemi alan özel harekat polisinin ardından içeri giren narkotik polisi evleri didik didik aradı. Operasyonda bir evde gitar içinde uyuşturucu ele geçirildi.

Sabah erken saatlerde başlayan operasyonlarda narkotik köpekleri de katılırken adreslerde aramaların devam ettiği ve çok sayıda gözaltı olduğu öğrenildi.
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Bursa'da bin polisle şafak operasyonu! Gitar içinde uyuşturucu çıktı
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