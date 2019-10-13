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Operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyonları kapsamında gözaltına alınan 9 kişi’den 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2019 17:10
FETÖ Operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ'nün çeşitli kademelerinde görevi bulunan ve 5'i öğretmenlikten ihraç edilen kişiden oluşan 9 kişi Adıyaman merkez ve ilçelerinde gözaltına alınmış ve sorgulanmak üzere polis merkezine getirilmişti.

Emniyette işlemleri tamamlanan 9 kişi daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 9 kişiden ihraç edilen öğretmenlerden M. A., ile O.E.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

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FETÖ Operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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