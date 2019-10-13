FETÖ Operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ'nün çeşitli kademelerinde görevi bulunan ve 5'i öğretmenlikten ihraç edilen kişiden oluşan 9 kişi Adıyaman merkez ve ilçelerinde gözaltına alınmış ve sorgulanmak üzere polis merkezine getirilmişti.

Emniyette işlemleri tamamlanan 9 kişi daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 9 kişiden ihraç edilen öğretmenlerden M. A., ile O.E.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.