Genç doktor gözyaşları içinde uğurlandı

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İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürülen ortopedi ve travmatoloji asistanı doktor Kaan Erol (26) Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Ankara Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen törenle ikindi namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilen genç doktorun annesi Nilay ve babası Metin Erol ile birlikte, sevenleri ve meslektaşları gözyaşlarına boğuldu. Mezar başında sinir krizi geçiren ailesi, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. 1.5 yıllık doktor olan ve ailesinin tek çocuğu olan Erol, 2017'de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi, aynı yıl uzmanlığı kazandı. Hayalindeki meslek olan doktorluk için üniversitenin ilk yıllarından itibarın ABD, Avrupa başta olmak üzere çeşitli ülkelere mesleki stajlara gönderildi. TEOG ve üniversite sınavında Türkiye çapında iyi bir derece yaparak okullarına yerleşti. Erol'un cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamayan yakınları, genç doktorun ailesi tarafından büyük bir sevgi ve ilgiyle büyütüldüğünü, tabir yerindeyse 'üfleyerek' yetiştirildiğini söyledi. Yakınları Kaan'ın, iyi huylu, arkadaş canlısı, hiçbir tartışma ve kavgası olmadığını, herkes tarafından sevilen biri olduğunu, cinayetle ilgili tüm adli yolları takip ettiklerini söyledi.