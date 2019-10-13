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3. Cumhurbaşkanı Eroğlu'ndan 'na destek

3. Cumhurbaşkanı , 'na destek vererek, "Barış Pınarı Harekatı gayet yerindedir ve haklı bir davranıştır" dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2019 18:21 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 18:29
KKTC 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek
KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren bir açıklama yaptı. Eroğlu açıklamasında, "Teröre başvurmak hangi nedenle olursa olsun mazur görülemeyecek, insanlığa karşı işlenen en büyük suçtur. Türkiye çok uzun yıllardır iç ve dış bazı kaynakların dürtmesiyle terörle mücadele etmek zorunda kalıyor. Türk milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri terör nedeniyle 30 binin üzerinde şehit verdi, milyarlarca dolar kaynak harcadı. Dolayısı ile Türkiye'nin teröre dur demek için Suriye'nin kuzey bölgesine düzenlemekte olduğu Barış Pınarı Harekatı gayet yerindedir ve haklı bir davranıştır. Terör tehdidi ile mücadele etmeyenlerin, terörden medet umanların, terörle yan yana yaşamayanların Türkiye'yi eleştirmesi hiçbir anlam ifade etmez. Dileğimiz Mehmetçiğin Allah'ın yardımı ile bir an önce bu harekatı başarı ile sonuçlandırması, terör odaklarını yok ederek bölgeye gerçek, kalıcı barışın gelmesini sağlamasıdır. Bu yöndeki inancımız tamdır. Kıbrıs Türkü daima olduğu gibi tüm kalbiyle Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Mehmetçiğin yanındadır" dedi.
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KKTC 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek
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