Kürtler düşmanımız değil

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York Times'ta yayımlanan "Türkiye neden Suriye'de savaşıyor?" başlıklı makalesinde, Barış Pınarı Herakâtı'nı başlatan Türkiye'nin pozisyonunu yeniden anlattı ve harekatın Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerine yardımcı olacağını belirtti. Çavuşoğlu Amerikan basınında operasyonun "Kürtlere karşı yapılan, IŞİD'le mücadeleyi zayıflatan ve ABD'nin müttefikleri karşısındaki güvenilirliğini zedeleyen bir operasyon olarak gösterildiğini" belirtip, bunun çok üzücü olduğunu ifade etti ve "yanlış anlaşılmaları açıklama zorunluluğu hissediyorum" dedi. Türkiye'nin operasyonu sınır bölgesindeki "terörist gruplardan gelen tehdide karşı ulusal güvenliğini korumak" için başlattığını aktaran Çavuşoğlu, harekatın o bölgede "terör gruplarının zorbalığı altında yaşayan Suriyelileri özgürleştireceğini, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine yönelen tehdidi ortadan kaldıracağını" savundu. Makalede, "Amerikan güvenlik bürokrasisi bu grupla (PYD/YPG) bağlantısını kesemedi. Hem de bu Amerikalı yetkililerin, hatta Savunma Bakanı'nın da, Suriye Demokratik Güçleri'nin merkezini oluşturan PYD/YPG'nin, PKK'dan ayrılamaz olduğunu kabul etmesine rağmen oldu" ifadeleri yer aldı.