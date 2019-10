Nene Hatun’un torunları hazır

BUGÜN NELER OLDU

Elazığ'da bir çocuk annesi Hüsna Erdem Çakmak (30), Barış Pınarı Harekâtı'na katılmak için Genelkurmay Başkanlığı'na başvuruda bulundu. Çakmak, internet üzerinden Genelkurmay Başkanlığı'na yaptığı başvuru dilekçesinde, şu ifadelere yer verdi: "girmiş olduğumuz bu kutsal görevde vatanım ve bayrağım için ben de yanınızda olmak ve sınırda savaşmak istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim." Çakmak, önümüzdeki günlerde Elazığ'da askerlik şubesine giderek, gönüllü askerlik için başvuruda bulunacağını belirtti.TÜRKİYE'NİN en yaşlı hacısı 105 yaşındaki Fikriye Çam, devam eden 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her gün dua ettiğini söyledi. Fikriye nine, "Allah askerimize ve Cumhurbaşkanımıza kuvvet versin. Terör gitsin" dedi. 5 çocuk 24 torunu ve 20 de torununun çocuğu bulunan Fikriye Çam geçtiğimiz Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle hacca gitti. Akraba ziyareti için Mersin'den Adana'ya gelen Fikriye nine, Mehmetçiğe her gün dua ettiğini söyledi.Kepez ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Mehmetçik için aralıksız Fetih Suresi okunmaya başlandı.Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda eğitim gören 250 öğrenci, ay-yıldızlı figür ve "Barış Pınarı" yazılı koreografi oluşturularak Barış Pınarı Harekâtı'na destek verdi.Kayseri'de İdeal Eğitim Koleji öğrencileri Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Kahraman Mehmetçiğe destek için mektup kampanyası başlattı. Yaklaşık 40 öğrenci hep bir ağızdan komando marşı okuyarak "Allah Türk Askerini korusun" dediler.Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu öğrenci, öğretmen ve velileri, sabah namazında Hacı Sadık Camisi'nde buluştu. Namaz öncesi camide askerlere destek amaçlı Fetih Suresi okundu.Zonguldaklı maden işçileri yerin metrelerce altından Barış Pınarı Harekâtına dualarla destek verdi.SİVAS: Şarkışla ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekâtı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla ay-yıldızlı figür oluşturdu.JANDARMA ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim alan Jandarma Kadın Astsubay adayları Barış Pınarı'nda görev almak için hazırlar. Adayların eğitiminden sorumlu Teğmen Özlem Gören, "Barış Pınarı Harekâtında bizlere de görev verildiği takdirde, yiğitliği nam yapmış Nene Hatunların torunları olarak bizlerde göreve hazırız. Bedenimiz burada olsa da ruhumuz ve dualarımız Barış Pınarı Harekâtında" diye konuştu.yıl önce Fırat Kalkanı operasyonunda DAEŞ terör örgütünün roket saldırısında şehit olan Astsubay Muhammed Koşan'ın babası, "Devletimizin yanındayız. Hiçbir zaman televizyonun başından ayrılmıyorum. Benim oğlumun kanı yerde kalmadı, bana söyleseler ben de giderim" dedi.