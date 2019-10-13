O yavrumuzun kanını yerde bırakmadık

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçakale'deki ziyaretlerinin ardından gittiği Şanlıurfa Valiliği'nde, YPG/PKK'lı teröristlerce ilçeye düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan 9 aylık Suriyeli Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü. Bakan Soylu, aileyi telefonla aradığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile de konuşturdu. Başkan Erdoğan, Muhammed Hani ve eşi Fatina'ya sabır diledi. Arapça ailenin hatırını soran Erdoğan, "Çok mahzunuz, çok üzgünüz başınız sağolsun diyorum. Rabb'im sabrımızı artırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız" dedi. Aile de teşekkür ettikleri Erdoğan'a, "Allah seni korusun" diye yanıt verdi. Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer, Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu ile İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi. Erdoğan ayrıca, Balıkesir'de eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan er Oğuzhan Erdoğan'ın ailesine de telgraf göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.BAŞKAN Erdoğan, Ankara'nın Başkent oluşunun 96'ncı yıldönümünde kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan özetle şu ifadeleri kullandı: Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin beşiği olarak, Türkiye'nin muasır medeniyet yürüyüşünün sembolü olan Ankara, bundan sonra da ülkemizin gelişmesinde, Cumhuriyetimizin kazanımlarının güçlenmesinde, demokrasimizin ilerlemesinde öncü rol oynamaya devam edecektir. ANKARABAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Johnson'a Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlattı. Erdoğan, görüşmede Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini ifade etti.