Rus televizyonu böyle yorumladı: Erdoğan Avrupa’ya haddini bildirdi

HAREKâTA

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda hayata geçirdiği özel operasyon, Rus medyasında yankı buldu. Rusya'nın önde gelen televizyon kanallarından birinde, uzmanlar Barış Pınarı Hakeratı'nı, sebeplerini, tarafların çıkarlarını ve görüş ayrılıklarını değerlendirdi. Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Bağımsız Devletler Topluluğu Komitesi'nin uzmanı, 'Vostok' dergisinin politika bölümü başkanı Karine Gevorgyan, Türkiye ve Suriye arasında 1998'de imzalanan Adana Anlaşması'nın halen geçerli olduğunu, anlaşmaya göre iki ülke sınırında Türkiye için tehdidin oluşması durumunda Türkiye'nin orada askeri operasyon düzenleme hakkına sahip olduğunu hatırlattı.ABD dışında Avrupa Birliği'nin tüm 28 üyesinin Barış Pınarı Harekatı'nı sert dille eleştirmesini ve Türkiye'nin buna tepkisini değerlendiren Rus politika uzmanı Sergey Stankeviç, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, Avrupa Birliği'nin ona yönelik gerçek, tüketici tutumunu anladı ve Avrupa Birliği'ne katılma hayalini sonsuza kadar kalbine gömdü. Tam da bu yüzdendir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'ya haddini bildirdi, tehditler, talepler ve kınamalar politikasına son vermemeleri durumunda Türkiye'nin sığınmacı akınının önünden çekileceğini, sınırlarını açacağını söyledi, bu durumda milyonlarca Suriyeli Avrupa şehirlerini dolduracak." Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.HATAY'IN Yayladağı ilçesinde yaşamlarını sürdüren Bayırbucak Türkmenleri, yayımladıkları bildiriyle Barış Pınarı Harekâtı'na desteklerini dile getirdi. Bildiride "Biz, Bayırbucaklı ana ve babalar olarak çocuklarımızı, gençlerimizi bu kutlu davaya nefer olarak göndermek için hazır olduğumuzu bildirir, canımız, malımız ve dualarımızla Peygamber ocağı Türk ordusunun yanında olduğumuzu bir kez daha yineleriz" denildi.