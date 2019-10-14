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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'a geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı , özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 13.50'de 'ın başkenti Bakü'ye geldi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2019 14:08 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Azerbaycan'a geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a geldi
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