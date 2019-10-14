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'de sosyal medyadan terör propagandası iddiası

'de, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan 'na ilişkin paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2019 19:58 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 19:58
Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası iddiası

Kocaeli'de, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 2 zanlı hakkında yakalama kararı çıkardı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda şüpheliler F.Ö. ve S.B, gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası iddiası
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