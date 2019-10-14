Mehmetçiğe büyük destek

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BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusundaki bölgede yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı büyük bir başarı ile sürerken, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yürütülen harekata memleketin dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor. Öğrencilerden sporculara ve Türkiye'ye sığınan Suriyelilerden farklı dinlerin temsilcilerine kadar birçok kesim harekatın bir an önce başarıya ulaşmasını istiyor.Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya Şubesi ve Birlik Vakfı'nın organizasyonuyla, Yeni Cami'de Fetih suresi okundu. İl Müftüsü Veysel Işıldar, "Teröristlere karşı ordumuzun muvaffakiyet elde etmesi için dua ediyoruz" dedi.Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı İnce, "Biz kuru ekmek soğan yeriz ama asla sizin tehditlerinize boyun eğmeyiz" açıklaması yaptı.Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler, odalarının ışıklarıyla 'Barış' yazısı oluşturarak Mehmetçiğe destek verdi.200 motosiklet tutkunu, motosikletlerine astıkları bayraklarla kentte tur attı.Sebzeciler ve Esnaf Yerleri Odası, esnafa vatandaşlara 5 bin Türk bayrağı dağıttı. Pazarcılar da bayrakları tezgahlarına astı.Eski Cami önünde toplanan STK temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.Korkuteli Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 530 Fetih Suresi okudu.En büyük hayali uçmak olan ve Türk Hava Kurumu tarafından düzenlenen organizasyonla, Türkiye'de ilk kez ampüte bir sporcu 12 bin fitten paraşütle atlayan amatör sporcu Hatice Tunç (22), atlayışını Barış Pınarı Herakatı'nda görev alan askerlere hediye etti.Foça ilçesinde, Gösteri Sanatları Atölyesi oyuncuları, son sokak performanslarını, bayraklarla ve Barış Pınarı Harekatı temalı olarak sergiledi.Alaplı ilçesinde yaşayan ve bipolar hastası Melih Aykut Cerrah, askerlerimiz için şiir yazdı.Çamlıca Camisi'nde dün sabah namazında Mehmetçiğin zafere ulaşması için Fetih Suresi okundu, dualar edildi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınları ise, Türkiye Arnavutluk maçında "Şehit Yakınıyız, Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğimizin Yanındayız" yazılı pankart açtı.Bandırmaspor taraftarları, Sakaryaspor maçında hazırladıkları özel seramoni ile tribünlerde Türk Bayrağı ve Atatürk'ün dev posterini açarak İstiklal Marşı okuyup kahramanlara destek verdi.Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, harekâta destek amacıyla Erzurum Tabyaları'nda askeri üniforma ve Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.dıyamanve Çevre İller Metropoliti Mor Gregorios Melki Ürek ise, harekâtın hedefinin teröristler olduğunu belirterek, "Terörün dini, dili ve ırkı yok. Bu ülkede yaşayan vatandaşlar olarak dünyanın hiçbir yerinde savaşların olmamasını diliyoruz. Ancak ülkemiz sınırlarını tehdit edebilecek bir durum karşısında da Türkiye'nin gereğini yapması kaçınılmazdır. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz" dedi.uğla'dayaşayan Suriyeli göçmenler ise harekâtın yeniden ülkelerine dönmeleri için bir umut olduğunu söyledi. Türkiye'ye sığınan Muhammed Bakdeliye, "PKK'nın zulmünden kaçtık. Bodrum'dan Avrupa'ya kaçmaya çalıştık ama yakalandık. Artık Aylan bebekler ölmesin, ben de ölmek istemem. Barış Pınarı Harekâtı ile bölge temizlenirse yeniden ülkeme dönerim. Harekâtın ardından bölgenin tekrar güvenli bir yere dönüşeceğine inanıyoruz" dedi. Suriyeli Muhammed Alışi ve Abdurhamid Muhammed de "Güvenli bölge kurulması halinde ülkemize yeniden dönmek istiyoruz. İnşallah orası temizlenecek" dediler.