Van'da gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede

Van Valiliği'nce yürütülen adli soruşturma kapsamında rüşvet almak, rüşvet vermek ve aracılık etmek suçlarını işledikleri tespit edilen 20 şüpheliye yönelik önceki gün operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda; Van Büyükşehir Belediyesi'nde 2, Van Su ve Kanalizasyon Genel Mdürülüğü'nde (VASKİ) 1, SGK İl Müdürlüğü'nde 1 olmak üzere 4 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu toplam 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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