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'nda iş yerinin önüne ses bombası atılması olayında flaş gelişme!

'nda 13 Ekim'de bir iş yerinin önüne ses bombası atılmasına ilişkin / terör örgütüne yönelik operasyonda, 7 şüpheli yakalandı. Olay Beyoğlu'nun Hacı Ahmet Mahallesi'nde yaşanmıştı. İşte Beyoğlu'nda yaşanan olayla ilgili diğer detaylar...

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019 13:02 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 13:03
Beyoğlu'nda iş yerinin önüne ses bombası atılması olayında flaş gelişme!

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

SALDIRI HAZIRLIKLARI YAPIYORLARDI

Beyoğlu'nda 13 Ekim'de bir iş yerinin önüne ses bombası atılmasına ilişkin PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.

Ekipler, 13 Ekim'de Beyoğlu'nda Hacı Ahmet Mahallesi'nde bir iş yerinin önüne ses bombası atılması olayına ilişkin yaptığı çalışma kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösterdiği ve çeşitli yerlere saldırı hazırlığında olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alınırken adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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Beyoğlu'nda iş yerinin önüne ses bombası atılması olayında flaş gelişme!
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