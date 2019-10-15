NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den skandal Barış Pınarı Harekâtı yorumu

Nato Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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İngiltere Başbakanı ile görüşmesinin çok olumlu geçtiğini ifade eden Stoltenberg, "İngiltere'ye NATO'ya olan bağlılığından ötürü teşekkür ediyorum. Birçok önemli konuyu görüştük. Suriye'deki durum da gündemimiz arasındaydı" diye konuştu.

TANSİYONUN ARTMASINDAN ENDİŞE EDİYORMUŞ!

Barış Pınarı Harekâtı'nın bölgedeki tansiyonu arttırma riski taşıdığını kaydeden Stoltenberg, "Endişem, bölgedeki tansiyonun daha da yükselmesi. Suriye'de insanların acı çektiğini görüyoruz. Şu anda çok istikrarsız bir durum mevcut" ifadelerini kullandı.

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DEAŞ'la mücadele konusunda endişeleri olduğunu söyleyen Stoltenberg, "DEAŞ'a karşı büyük başarılarımız var. DEAŞ daha önce bu bölgeyi ve burada yaşayan insanları kontrol ediyordu. Ortak düşmanımız DEAŞ'a karşı savaşarak elde ettiğimiz kazanımları korumak bizim için çok önemlidir. Bunu tehlikeye atmamalıyız. Bu yüzden benim ve diğer liderlerin en büyük endişesi bu" ifadelerine yer verdi.