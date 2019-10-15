Şehit kızı da dilekçe verdi

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HATAY'IN İskenderun ilçesinde de 100 sağlık çalışanı, gönüllü askere gidebileceklerine dair dilekçe verdi. Dilekçe verenlerden İskenderun Devlet Hastanesi'nde çalışan 4 çocuk annesi şehit kızı Fatma Mücahitoğlu da vardı. Babası 1979'da şehit düşen Mücahitoğlu, "Ben de babam gibi bu vatana kanımı feda etmeye varım" dedi.TÜRKIYE'NIN dört bir yanından çok sayıda doktor ve hemşire Barış Pınarı Harekâtı'nda görev almak için başvuru yaptı. Sağlık görevlileri, harekatın ilk gününden bu yana gönüllü olarak harekât bölgesinde görev yapmak için Başhekimliklere, İl Müdürlükleri ve Sağlık Bakanlığı'na başvurdu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Başvuran hekimlerimiz, hemşirelerimiz, acil sağlık çalışanlarımız, teknikerlerimiz, yardımcı hizmet personelimiz, hatta emekli çalışanlarımızın bu asil davranışları karşısında çok duygulandığımı ve bu onurlu ülkenin Sağlık Bakanı olmaktan bir kez daha gururlandığımı ifade etmek isterim. Yüreği bu vatan için çarpan, milletine ve devletine her koşulda fedakarca destek olmaya can atan binlerce çalışanımıza teşekkürü borç bilirim. Harekât bölgesinde yeterli sayıda personelimiz ve teçhizatımızın bulunduğunu bu yüce gönüllü arkadaşlarıma ve aziz milletimize bildirmek isterim" diye konuştu. ANKARA - AA