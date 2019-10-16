"ABD’ye akıl vermek sana mı düştü!"

İŞTE DİLEK GÜNGÖR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Anadolulu bürokratlıktan

müstemleke memurluğuna...

Attığı tweet'i görünce göreve geldiği o günler geldi aklıma...

Hiç unutmuyorum...

EVİNEN ÖNÜNDEKİ AYAKKABILARI BASMIŞTI GAZETELER

Merkez Bankası'nın başına atandığı gün Ankara Yenimahalle'deki iki katlı eski evinin önünde çıkarılan ayakkabıların fotoğrafları basılmıştı gazeteye... Adına isterseniz Beyaz Türkler deyin, isterseniz seküler kesim kendisini ve ailesini aşağılayınca Anadolulu başkana Türk milleti nasıl da sahip çıkmıştı!

Yılmaz'ın hayatında o günlerden bu günlere çok sular akmış anlaşılan...

O ANADOLULU BÜROKRAT NASIL BU HALE GELDİ!

Baksanıza Anadolulu Yılmaz gitmiş, müstemlekeci Yılmaz gelmiş... Karacaömerli köyünden, ABD'li Coni kafasına savrulmuş... Hoş, geçenlerde IMF'yle otel odasında basıldığında ya da Merkez Bankası başkanlığı sırasında lobileri sevindiren üreticileri üzen yüksek faiz-düşük kur politikası uyguladığı dönemlerde karakterindeki değişimi anlamalıydık ama...

İYİ PARTİ'DE KENDİNE YER BULDU

Hatırlarsınız, Durmuş Bey, 18 Nisan 2006 - 18 Nisan 2011 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı yaptı. Merkez Bankası'ndan ayrıldıktan sonra bir dönem Abdullah Gül'e danışmanlık yaptı. 7 Haziran 2015-1 Kasım 2015 tarihleri arasında MHP'den Uşak Milletvekili seçildi. Daha sonra kendisine İyi Parti'de koltuk buldu. Şimdi partinin milletvekili ve genel başkan yardımcısı...

Gelelim attığı tweet'e...

ABD'YE AKIL VERİYOR!

Malum, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunu terörden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı dünyayı epeyce üzdü. Hele ABD... Hop oturup, hop kalkıyor. Pazartesi günü de ABD Başkanı Donald Trump, bir dizi yaptırım kararı aldıklarını açıkladı. O gece Durmuş Bey de hemen telefona sarıldı.

Ne diyor?

"Elinde çok güçlü yaptırım araçları var, neden göstermelik yaptırım uyguluyorsun."

Güler misin, ağlar mısın?

ABD'ye akıl veriyor.

SİZİN GİBİLER ÜZÜLSE DE TÜRKİYE DİZ ÇÖKMEYECEK!

Yahu, Durmuş Bey!

Siz ve sizin gibiler üzülse de kızsa da kendini parçalasa da tünelin ucunda da dışında da büyük bir ışık var.

Bu da hiçbir saldırıyla diz çökmeyecek olan güçlü Türkiye ışığı...