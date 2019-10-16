‘Doğru politikalarla kanserden ölümlerin yarısı önlenebilir’

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Kanser Liderleri Zirvesi ödül töreninde konuştu. Erdoğan kanserle mücadelenin her aşamasında devletin, sivil toplumun ve bilim insanlarının önemli görevleri bulunduğuna dikkat çekti. Türkiye'de kanserle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Erdoğan "Doğru politikalarla kanser yükünü ve kanser risk faktörünü hedef alarak, bugün her yıl görülen 9.5 milyon kanser ölümünün yarısını önleyebiliriz" dedi.Emine Erdoğan, Ürdün Prensesi Uluslararası Kanser Savaş Örgütü Başkanı Dina Mired ve Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kızı Dariga Nazarbayeva ile bir araya geldi.