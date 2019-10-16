Hain örgüte adam gönderiyorlardı! O şüpheliler tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi-engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptırılmak istenen 2, bu şahısları kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 4 işbirlikçi olmak üzere 6 şüpheliye yönelik yapılan teknik ve fiziki takip çalışması sonrası düğmeye basıldı.

Van Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

4 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu şüphelilerin 'Suça Sürüklenen Çocuklar' oldukları ve ailelerine teslim edildikleri öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ ÇOCUK

Adli Kontrol Şartıyla Serbest bırakılan "Suça Sürüklenen Çocuklar" ailelerine teslim edilmiştir.