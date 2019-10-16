İki oğlum daha var onlar da feda olsun

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik devam eden Barış Pınarı Harekâtı'na destek çığ gibi büyüyor.Bingöl'den geçici görevle gittiği Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 26 Nisan 2016'da, teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Turan Çelik'in (25) Adıyaman'da yaşayan ailesi, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek oldu. Şehit babası Mehmet Ali Çelik, "2 oğlum daha var, onlar da bu vatana feda olsun. Ağabeyleri ile omuz omuza savaşmaya hazır" dedi.Malatya'da yaşayan 93 yaşındaki Hacı Ahmet Tur ise Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü olarak askerlik şubesine başvurdu. Hacı Ahmet Tur, "Askerlik başvurusu yapmak için askerlik şubesine geldim. Vatanımın bir karış toprağını hiç kimseye vermem. Elimden geldiği kadar çalışacağım. İnşallah teröristlere saldırmaya, Mehmetçik ile birlik olmaya geldim" şeklinde konuştu.Burhaniye ilçesinde düğünlerde taşınan ipek bayrak bu sefer Barış Pınarı Harekâtı'na katılan askerler için dalgalandı. İlçedeki 'Bayrak hayrı' etkinliğinde Mehmetçik için dua edilip, pilav ikramında bulunuldu.Ermenek ilçesinde Orta Mahalle Muhtarı Alaattin Çiçen ile Sandıklı Mahallesi Muhtarı Sadettin Gökçe, 'Barış Pınarı Harekâtı'na destek olmak amacıyla gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.Barış Pınarı Harekâtı'nın zaferle sonuçlanması için Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habibi Neccar Camisi'nde Fetih Suresi okundu.Trabzon Şehit Aileleri Derneği Başkanı İsmail Karaca, "Suriye'nin tüm siyasi partileri ve STK'ları yapılan bu harekâta destek vermeye çağırıyoruz" dedi. Trabzon barosu yaptığı yazılı açıklamayla harekâta destek verdi. KTÜ'lü akademisyenler de yayımladıkları bildiriyle operasyonda destek verdi.Barış Pınarı Harekâtı'na bir destek de Bulancaklı Mehmet Arslan'dan geldi. Akçakale Sınır Karakolu'na fındık gönderen Arslan, Mehmetçiğin yanında olduğunu belirtti.Beyşehir ilçesinde, üniversite öğrencileri kaldıkları devlet yurdunda yaptığı dualarla Mehmetçiğe destek verdi.Şirvan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 230 öğrenci, askerlere destek amacıyla ay yıldızlı figür oluşturdu.Cemişgezek Payamdüzü İlk ve Ortaöğretim Okulu öğrencileri, Mehmetçik'e destek için Ay-Yıldız koreografisi oluşturdu.Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel öğrenciler, ellerinde Türk bayrağı ile Komando Andı'nı hep birlikte okuyarak, hazırladıkları kliple Mehmetçiğe destek verdi.Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosu yayımladığı bildiriyle "Barış Pınarı Harekâtı'nın arkasındayız ve bu operasyonları destekliyoruz" mesajı verdi. Açıklamada, "Tüm terör odakları temizleninceye kadar ve terör tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam etmesi temennimizdir" denildi.SABAH