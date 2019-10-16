Mehmetçiğin saha hakimiyeti genişliyor

MÜNBİÇ'TEN

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekâtı dün 7'nci gününü tamamladı. Tel Abyad ve Resulayn ilçe merkezlerinde kontrolün sağlandığı harekâtta, iki ilçe arasındaki köylerin terör örgütü PKK/ YPG'den arındırılmasına devam ediliyor.TSK kaynaklarından alınan bilgiye göre harekâtta saha hakimiyeti derinleşirken TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) kurtarılan yerlerde tahkimat yapıyor. Arama tarama faaliyetleri sırasında, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve silah ele geçiriliyor. Harekât kapsamında Tel Abyad ve Resulayn ilçe merkezleri ile Suluk beldesi ve 70 köy PKK/YPG'li teröristlerden temizlendi. Milli Savunma Bakanlığı harekatın 7'nci gününde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısını 611 olarak açıkladı.Harekat kapsamında Şanlıurfa Ceylanpınar karşısındaki Resulayn'da 3 koldan operasyonlar devam ediyor. Önceki gece Ceylanpınar Gümrük Kapısı yakınlarında başlayan şiddetli çatışma, sabah erken saatlerine kadar devam etti.Operasyonlara kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA'larla destek verildi. TSK ve SMO, Resulayn'ın güneyindeki Lilan, Amiriye ve Anbein köylerini ele geçirdi. Bölgede teröristler arasında bulunan örgütün bazı yabancı yöneticilerinin, Semelka sınır kapısını kullanarak Irak'a geçtikleri belirtildi. Öte yandan Ayn El Arab sınır hattına sevkiyat devam ediyor.Münbiç'ten çekildiABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonunsözcüsü Albay Myles B. Caggins,koalisyon güçlerinin Suriye'ninMünbiç kentinden çekildiğini duyurdu.Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusunda terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinden ayrılan siviller evlerine dönmeye başladı.