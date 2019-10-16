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merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 17:09 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 17:16

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Samsun, Kayseri ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dün düzenlenen operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen aktif görevde bir öğretmen, hemşire, gelir uzman yardımcısı ile örgüte müzahir kurum çalışanı 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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