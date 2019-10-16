Türkiye Jokey Kulübünden Mehmetçik Vakfına destek

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamada, "Terörle mücadelede ülkemizin hassas günlerden geçtiği bu süreçte, vatanımızın bütünlüğü için mücadele eden kahraman Türk Ordumuza destek olmak amacıyla Türkiye Jokey Kulübü tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına 500 bin lira bağışta bulunulmuştur." ifadeleri yer aldı.

Açıklama, "Kuzey Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayarak görev yapan Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler temenni ederiz." şeklinde sona erdi.