ABD'li ünlü sanatçı Della Miles Suriye sınırında! Della Miles kimdir?

Ülkemizin Suriye sınırındaki terör koridorunu yok etmek, bölgede barış ve huzur sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destekler sürüyor. Sivilleri hedef alan terör örgütüne karşı başlatılan harekata destek verenlerden biri de ABD'li ünlü sanatçı Della Miles. Miles, Suriye sınırında AA muhabirine yaptığı açıklamada kendisinin de bir anne, kız kardeş olduğunu ve insanların yanında olduğunu göstermek için Suriye sınırına geldiğini söyledi.

ABD'li sanatçı Della Miles, "Ben operasyon için, 'lütfen durmayın yürüyün' diyorum ve inşallah sonuna kadar devam etmeliler ve bu işi bitirmeliler. Teröristleri bu bölgeden uzaklaştırmalılar ve bu bölgeye huzur gelmeli" ifadelerini kullanarak Türk askerine başarı dileklerini paylaştı.

DELLA MILES KİMDİR?

Uzun yıllar müzik dünyasında Whitney Houston ve Michael Jackson'ın vokalisti olarak tanınan Della Miles, 2018 yılında Türkiye'de gündem oldu. Gündeme gelme sebebi ise daha önce tatil için geldiği, Muğla'ya yerleşmesiydi. Muğla Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi'ne yerleşen dünyaca ünlü sanatçı, dünyanın en güçlü sesleri arasında gösteriliyor.

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li Della Miles, Türkiye'de Müslüman oldu. Şarkıcılığın yanında şarkı yazarlığı da yapan Della Miles, Teksas'ta dünyaya geldi.