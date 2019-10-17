Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT skandalı! İstiklal Marşı'yla dalga geçtiler

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülere göre Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı LGBT+Çalışmaları Kulübü, yeni üyelerine bir "hoş geldin" maili attı. Tüm kulüp üyelerine ulaştırılması istenilen mailde, İstiklal Marşı'nın sözleri değiştirilerek LGBT propagandası yapıldı. Kulüp, büyük bir saygısızlığa imza atarak milli marşımızla adeta dalga geçti.

SÖZLÜK DE HAZIRLAMIŞLAR...

Türkiye'deki eşcinseller tarafından kullanılan jargon olan 'lubunca' kelimelerle sözleri değiştirilen İstiklal Marşı'na, bir de sözlük hazırlandı. Sözlükte, kendi aralarında konuşmak için türettikleri ve 'lubunca' dedikleri jargona ait kelimelerin anlamları bulunuyor.