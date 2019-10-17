Mehmetçiğe selam olsun

Barış Pınarı Harekâtı'nda görev alan komandolar, kendilerine verdikleri asker selamı ile destek gönderen A Milli Futbol Takımı futbolcuları, Dünya Artistik Cimnastik şampiyonu İbrahim Çolak ve Dünya Büyük Kadınlar Boks Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi unutmadı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından "Kahraman Komandolarımızın kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var" başlığıyla paylaşılan videoda Al Abyad'da görev yapan komandolar "Şampiyon olan milli sporcularımızın Milli Takımımızın selamlarını aldık. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız" diyerek selam gönderdi. Videonun MehmetçiğeSelamGönder etiketi ile paylaşılmasının ardından tüm Türkiye'de 7'den 70'e herkes asker selamı vererek Mehmetçiğe destek verdi.

"Biz bir oldukça Türk milletinin sırtı yere gelmez"

Hatay'ın Hassa ilçesindeki Gülkent İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören 265 öğrencinin katılımıyla hazırlanan koreografide, Türkiye haritası içrisinde ay yıldız figürü oluşturuldu. Ağrı'da ise çocuklar, Türk bayrağı açarak sınır ötesinde ki Mehmetçiğe selam gönderdi.

Nevşehir'de de ilkokul 3.sınıfta öğrenim gören öğrencileri harekata katılan Mehmetçiklere mektup yazdı. İlkokul 3. sınıf öğrencileri mektuplarını yazmasının ardından ise hep birlikte "Mehmetçiğimize selam olsun" derken asker selamı verdi. Antalyalı taksiciler Adem Alpcin, Şeref Duruay, Osman yılmaz, Ramazan Sakal ve Nicri Yürükoğlu "Askerimize ordumuza bin selam olsun. Onlar harekatı bizim huzur ve güvenliğimiz gerçekleştiriyor. Ayaklarına taş değmesin, onlar varsa biz varız. Onlar bizim için orada gece gündüz, yağmurda yaşta mücadele ediyorlar. Milletimiz de onların arkasında" dedi. Öğrenci Asena Çerçi "Kalbimiz, harekata katılan askerlerimizle birlikte. Çünkü ülkemizin geleceği ve bizim evlerimizde huzurlu uyumamış için mücadele ediyorlar" derken, emekli Ali Yıldız, "Var olsun Türk ordusu, yaşasın Türk milleti" dedi. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi üyeleri de asker semalı verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'e asker selamı vererek girdi!







ÜNİVERSİTELİLERDEN ASKER SELAMI

İstanbul Üniversitesi Milliyetçi Kulüpler Topluluğu öğrencileri üniversite önünde dev Türk bayrağı açarak basın açıklaması yaptı. Fransa'ya tepki gösteren öğrenciler, "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez", "Vatan Sana Canım Feda" sloganları atarak Mehmetçik'e selam gönderdi. Kredi Yurtlar Kurumu Vezneciler Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Mehmetçik için yazdıkları şiiri hep birlikte okuduktan sonra asker selamı verdi. İBB'ye bağlı şirketlerden çıkartılan işçilerde asker selamı verdi. UBER davası için İstanbul Adliyesi'ne giden taksiciler de asker selamı verdi. THY uçuş ekipleri de uçak içinde asker selamı vererek Mehmetçiğe destek verdi.

Asker selamı veren milli sporcularımıza Mehmetçikten gözleri yaşartan videolu mesaj!



DİYARBAKIR'DAN ASKERE DESTEK

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan aileler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor. HDP il binası önünde Türk bayrağı açan aileler, asker selamı verdi.



ASKERE GİTMEYE HAZIRIM

Kayseri'de 83 yaşındaki emekli İsmail Yaplıcan asker selamı vererek "FETÖ ve PKK terörünün Allah belasını versin. Çocukları dağa kaçırıp, anne babalarına karşı silah çektiriyorlar. Şimdi Mehmetçik onların tepesine biniyor. Beni de askere çağırsınlar, gitmeye hazırım. Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi. Emekli İsmail Şenay (75) ise "Allah Mehmetçiğimize zeval vermesin. Ordumuzun her daim arkasındayız. Bugün bile olsa asker olmaya hazırım. dedem Çanakkale'de gazi, Sarıkamış'ta şehit oldu. Biz böyle bir milletin çocuklarıyız."



Mustafa KAYA - Özgür ÖZDEMİR-Furkan NEHRİ- Barış SÖZALBarış SAVAŞ-Erdoğan ÖZTÜRK-Ali ALTUNTAŞ-Ali OKTAY-Faruk CANBABA-

Recep ÇİRİK-Dilara ARSLANGEDİKLİ- Muharrem DOĞANTEZ-Özgür YILDIZ-Ahmet KAVAK-Meral YILDIZ-Necdet ÇAKIR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması: Toplamda 637 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!