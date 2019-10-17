Srebrenitsalı analar evlat nöbeti tuttu

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocuklarını almak için HDP önünde oturma eylemi yapan annelere Boşnak annelerden destek geldi.55 ailenin HDP önündeki oturma eylemi 44'üncü gününe girirken, Bosna- Hersek'ten Türkiye'ye gelen ve aralarında milletvekillerinin de bulunduğu, 17 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve 94 Srebrenitsa annesi, Diyarbakır'a gelerek annelerle buluştu. Buluşmada duygusal anlar yaşandı, bir çok anne gözyaşlarına hakim olamadı. İzmir Boşnaklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Yavuz, dün annelerin Bosna'da acılar içerisinde ağladığını, bugün de Diyarbakır'daki annelerin acı içinde ağladığını belirterek, çocukları zorla dağa kaçırılan annelerin çocuklarını istediğini söyledi.Bosna ve Türkiye Anneleri Elele Projesi' kapsamında Diyarbakır'a geldiklerini belirten Yavuz, "Bu anneler, Diyarbakır annelerinin halinden anlayan annelerdir. Çünkü acıları çok taze. Bu annelere destek olmaya, onları cesaretlerinden dolayı kutlamaya geldiler.Yaklaşık 6 bin kilometre yol gidecekler. Anneler Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermek için de buradalar. Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için de geldiler. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. İnsanların barış içerisinde ve bu annelerin de çocuklarının evle- rinde, okullarında ve parklarda olmalarını istiyoruz. Annelerin çocuklarına biran önce kavuşmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.Bosna'daki savaşı hatırlatan Foça Savaş Kurbanları Derneği Başkanı Mithedo Oruli ise, "Annelerin dertlerinin en kısa zamanda çözülmesini umuyorum. Ben de bir anneyim ve savaşta yakınlarımı kaybettim. O yüzden aynı acıları paylaşıyorum. Cennet anaların ayaklarının altındadır. Değerli anneler her zaman yanınızda olacağız. Umarım çocuklarınız geri döner. Herkes bizi duysun istiyorum. Artık terörü durdurmak ve teröre 'hayır' diyorum" diye konuştu.Bu arada, dün akşam saatlerinde de Diyarbakır annelerini Van ve Adıyaman'dan gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ziyaret ederek, desteklerini iletti.