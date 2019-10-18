Bakan Albayrak'tan Nuri Pakdil için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Bakan Albayrak başsağlığı mesajında;

"Bir güzel adam daha dünya sürgününü tamamladı. Türk edebiyatının kıymetli ismi, büyüğümüz Nuri Pakdil beyefendiyi kaybettik. Vatansever ve inançlı nesiller üzerinde çokça emeği olan ustanın makamı nur, mekanı cennet olsun." dedi.

Bir güzel adam daha dünya sürgününü tamamladı. Türk edebiyatının kıymetli ismi, büyüğümüz Nuri Pakdil beyefendiyi kaybettik. Vatansever ve inançlı nesiller üzerinde çokça emeği olan ustanın makamı nur, mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/K15oeh9DL6 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 18, 2019