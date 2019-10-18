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Bakan Albayrak'tan için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , yazar ve mütefekkir 'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Albayrak, "Bir güzel adam daha dünya sürgününü tamamladı. Türk edebiyatının kıymetli ismi, büyüğümüz Nuri Pakdil beyefendiyi kaybettik. Vatansever ve inançlı nesiller üzerinde çokça emeği olan ustanın makamı nur, mekanı cennet olsun." dedi.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 16:40 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 16:51
Bakan Albayrak'tan Nuri Pakdil için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Bakan Albayrak başsağlığı mesajında;

"Bir güzel adam daha dünya sürgününü tamamladı. Türk edebiyatının kıymetli ismi, büyüğümüz Nuri Pakdil beyefendiyi kaybettik. Vatansever ve inançlı nesiller üzerinde çokça emeği olan ustanın makamı nur, mekanı cennet olsun." dedi.

Son dakika haberi: Usta yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti!
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Bakan Albayrak'tan Nuri Pakdil için başsağlığı mesajı
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