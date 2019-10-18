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'dan başsağlığı mesajı

, yazar ve mütefekkir 'in hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Günümüz edebiyatının en önemli isimlerinden, mütefekkir Nuri Pakdil'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Son dakikalarında yanında olma şerefine nail olduğum fikir adamı Nuri Pakdil'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve metanet diliyorum" ifadelerini kullandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 15:07
Bakan Koca'dan başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil'in hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Günümüz edebiyatının en önemli isimlerinden, mütefekkir Nuri Pakdil'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Son dakikalarında yanında olma şerefine nail olduğum fikir adamı Nuri Pakdil'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve metanet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca ayrıca; "Eserleri ve düşünceleriyle günümüz edebiyatının en önemli isimlerinden olan, fikir adamı Nuri Pakdil'i yarın ikindi namazına müteakip Ankara'da, Taceddin Dergahı'ndan Hakk'a uğurlayacağız." dedi.

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Bakan Koca'dan başsağlığı mesajı
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