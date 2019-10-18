Başkan Erdoğan'dan açıklamalar: Çekilme başladı! 120 saatte 32 kmlik alanı terk edecekler!

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"3 AŞAMALI BİR GÖRÜŞME SÜRECİ İŞLETTİK"

"Heyetlerimiz ön görüşmeleri yaptılar ve dün de adeta işin final görüşmelerini önce ikili görüşme olarak sayın Pence ile ben yaptım. Daha sonra daha kapsamlı yine heyetler arası bir görüşmeyi gerçekleştirdik ve neticesinde de belirlediğimiz bu 13 maddelik ortak bildiriyi hep birlikte dünya kamuoyuna açıklamış olduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

"TAM OLARAK BAŞTAN BERİ BELİRLEDİĞİMİZ 32 KM DERİNLİĞE KADAR TERK ETMEK ZORUNDALAR"

Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor. Bu süre içerisinde malum terör örgütünün bu bölgeyi özellikle de güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu. Bunun da zaten sayın Trump'ın da ifade ettiği gibi 20 mil (32 km) olarak terki söz konusu olacak. Bu konuda mutabık kaldık. Ve bu sürecin de ağırlıklı olarak Türkiye'nin gözlemleri ve sürekli irtibat halinde bu 120 saati başarıyla ve sözlerin tutulduğu şekilde bitirmek istiyoruz.

"PUTİN İLE YAPACAĞIM GÖRÜŞME BU SÜRECİN BİR BAŞKA UNSURU"

Sayın Putin'le de tabi bir görüşme olacak. Bu sürecin ayrı bir unsuru olarak görüyorum bu görüşmeyi de. Bölgeye barışı Barış Pınarı ile getirmiş oluruz inşallah diye düşünüyorum.

ÇATIŞMA YAŞANDI MI?

Çatışma vs. haberlerini kimden alıyorsunuz bilmiyorum ama ben Milli Savunma Bakanımla birlikte süreci takip ediyorum. Bunlar doğru değil. Dezenformasyondur. Şu anda çatışma yok. Terör örgütü YPG, ABD ile anlaştığımız gibi çekilmeye başladı."