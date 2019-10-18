Derin dalış eğitiminde büyük acı: 1 şehit

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Antalya'nın Kaş ilçesinde eğitim amaçlı derin dalış eğitiminde dalış yapan Jandarma Komando Özel Asayiş (JÖAK) Komutanlığı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timlerine bağlı 4 komando dalış eğitimi sırasında rahatsızlandı. Komandolardan biri şehit oldu.Olay, Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri çevresinde bulunan CMAS-TSSF Akademi Serbest Dalış Eğitim Merkezi yakınında yaşandı. 2 grup halinde 70 metreye dalan sualtı timlerinden 4 komando henüz belirlenemeyen bir sebepten fenalaştı. 4 komando, diğer askerlerin müdahalesiyle su yüzeyine çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan 4 SAS komandosu, Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu öğrenildi. Diğer 3 asker Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcılığı, polis, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.