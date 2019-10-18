İşte en güzel ve en yeni anlamlı resimli cuma mesajları! 18 Ekim kısa ve uzun cuma mesajları ve sözleri...

Her hafta olduğu gibi bu haftada en özel ve en anlamlı resimli cuma mesajları, sabah.com.tr ekibi tarafından hazırlandı. Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Cuma günü, dualarımızda cephede mücadele eden mehmehçiğimiz var. Aile fertlerinizi, uzakta yaşayan dostlarınıza ulaşmak için, onları hatırladığınızı hissettirmek için hayırlı cumalar mesajları gönderip sıcak bir tebessüme neden olun. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 18 Ekim resimli yeni cuma mesajlarını bulabilirsiniz.

Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.