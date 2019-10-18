İstanbul Jandarması’ndan nefes kesen operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Z.F.İ. ve İ.T. isimli şahısların Ortadoğu ülkelerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Avrupa ülkelerine çıkaracağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; şüphelilerin Büyükçekmece'de ikamet ettikleri tespit edildi. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri, şüphelileri fizik takibe aldı. Yapılan takip ve istihbarı çalışmalar neticesinde şüphelilerin çekici ve dorse temin ettikleri, Avrupa ülkelerine ihracatı yapılan yük bularak uyuşturucu maddeleri bu yüklerin altında bulunan gizli bölmelere yerleştirdikleri belirlendi.

Yakın takibine devam edilen şüpheli şahısların, gümrük işlemlerini bitirmek üzere Gümrük Müdürlüğü'ne doğru hareket ettikleri belirlendi ve operasyon için düğmeye basıldı. İşlemlerini tamamlayan şüphelilerin önceden tespit edilen geçiş güzergâhları Jandarma ekipleri tarafından tutulurken Jandarma helikopterleri ve Drone'lar da havadan takibe devam etti.

Söz konusu araçlar, Osmangazi Köprüsü'nü geçtikten hemen sonra durduruldu. Şüphelilerin etkisiz hale getirilmesinin ardından Narkotik Dedektör Köpeği Vadi'nin de katılımıyla araçta arama yapıldı. Vadi'nin dorsenin alt kısmına tepki vermesi üzerine bu bölgede aramalar yoğunlaştırıldı.

GİZLİ BÖLMEYİ KURŞUNLA KAPLAMIŞLAR

Dorse üzerindeki ihraç ürünlerini indiren Jandarma ekipleri, narkotik köpeklerinden ve X-Ray cihazlarının tespitinden korunmak için dorsenin taban kısmına kurşun döküldüğünü fark etti. Kurşun kaplamaları söken Jandarma ekipleri, gizli bölmede 75 kilo uyuşturucu madde (Eroin) ele geçirdi.

Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken bağlantılı olduğu kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.