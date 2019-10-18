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'de paniği:Dumandan etkilenenler tahliye edildi

'de 11 katlı binanın 7'inci katında çıktı. Son dakika haberine göre, yangın nedeniyle dairede kalan 5 kişi dumandan etkilenirken, apartman sakinleri tahliye edildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 18.10.2019 21:24 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 21:27
Kadıköy'de yangın paniği:Dumandan etkilenenler tahliye edildi

Kadıköy, Caddebostan Mahallesi Prof Dr Hulusi Behçet Caddesi'nde bulunan 11 katlı apartmanın 7'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen 5 kişiyi tahliye ederek, sağlık ekiplerine teslim etti. Apartman sakinleri de tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin duman tahliyesi devam ederken, apartman sakinlerinin bina önünde bekleyişi devam ediyor.

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Kadıköy'de yangın paniği:Dumandan etkilenenler tahliye edildi
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