Mehmetçiğe bir destek de THY çalışanlarından

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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Mehmetçiğe A Milli Futbol Takımı oyuncularının verdiği asker selamı sonrasında sosyal medyada başlatılan 'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyasına Türk Hava Yolları (THY) çalışanları da destek verdi. Dünyanın 126 ülkesinde Türkiye'yi temsil eden THY uçuş ekipleri dün İstanbul Havalimanı'ndaki ekip terminalinde bir araya gelerek asker selamı vererek Mehmetçiğe destek gönderdi. A Milli Futbol Takımı oyuncuları başta olmak üzere çeşitli branşlarda, uluslararası arenada mücadele eden Türk sporcuların da destek olduğu kampanyaya sosyal medyadan binlerce vatandaş selam göndererek katılıyor.