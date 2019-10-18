Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Barış Pınarı Harekatı paylaşımı! Hepsi tek tek imha ediliyor

Barış Pınarı Harekatı'ndan son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri imha çalışmalarına devam ediyor" denildi.

Bakanlık ayrıca, komandoların mayın temizliğine ilişkin görüntüleri de son dakika olarak duyurdu.

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri imha çalışmalarına devam ediyor. #MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı 🇹🇷 pic.twitter.com/3vDaMFywhR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 18 Ekim 2019