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'ndan son dakika paylaşımı! Hepsi tek tek imha ediliyor

kapsamında bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. tarafından yapılan açıklamada, komandoların terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) imha çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. MSB'nin son dakika açıklamasında komandoların mayın temizliğine ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 13:44
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Barış Pınarı Harekatı paylaşımı! Hepsi tek tek imha ediliyor

Barış Pınarı Harekatı'ndan son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri imha çalışmalarına devam ediyor" denildi.

Bakanlık ayrıca, komandoların mayın temizliğine ilişkin görüntüleri de son dakika olarak duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Barış Pınarı Harekatı paylaşımı! Hepsi tek tek imha ediliyor
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