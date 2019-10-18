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'deki eski askeri okul öğrencilerine yönelik operasyonu

'de, /'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi 10 şüpheliden biri tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019 13:44

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve sabit hat telefonlardan arandıkları iddasıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün Niğde merkez ve ilçelerinde düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve sabit hat telefonlardan arandıkları tespit edilen eski askeri okul öğrencisi 10 zanlıyı gözaltına almıştı.

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Niğde'deki eski askeri okul öğrencilerine yönelik FETÖ operasyonu
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